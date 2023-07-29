سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم السبت في مصر للارتفاع بحلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

كان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات في تعاملات صباح اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعوض خسارته في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1959 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 13.4 دولار بزيادة قدرها 69% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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