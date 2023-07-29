انخفاض أسعار الفول والعدس والجبن الأبيض واللحوم في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول وزيت عباد الشمس والعدس واللحوم الطازجة والأرز السائب والجبن الأبيض في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار المسلى الصناعي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.44 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.29 جنيه، بانخفاض 2.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.53 جنيه، بانخفاض 43 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.96 جنيه، بتراجع 2.27 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.11 جنيه، بانخفاض 56 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.85 جنيه، بانخفاض 53 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.03 جنيه، بانخفاض 1.54 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.79 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.57 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.86 جنيه، بانخفاض 4.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.18 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الأرز السائب: 24.73 جنيه، بانخفاض 2.2 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.33 جنيه، بانخفاض 1.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:95.79 جنيه، بانخفاض 3.01 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.05 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

لتر اللبن السائب: 21.39 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.28 جنيه، بارتفاع 1.72 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.74 جنيه، بتراجع 32 قرشا.