كيف تعمل الحكومة على تحويل مصر إلى مركز للكوادر البشرية بقطاع الاتصالات؟

كتب- علاء حجاج:

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدة محاور متوازية ضمن استراتيجية لتحويل مصر لمركز للكوادر البشرية المدربة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في تصريحات سابقة.

وتعمل وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على تنفيذ برامج "تطوير المهارات" والذي يستهدف طلاب الجامعات المصرية في تخصصات هندسة وعلوم الحاسب بهدف تطوير قدراتهم الفنية والتقنية وتأهيلهم للعمل في سوق تكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم برامج تدريب عملي على أحدث اتجاهات التكنولوجيا.

وبحسب استراتيجية وزارة الاتصالات المنشورة على موقعها، فإن الوزارة تعتمد على عدة برامج لدعم هذا التوجه وهي كالتالي:

1- برنامج التأهيل من أجل التوظيف:

تنفذ "ايتيدا" برنامج "التأهيل من أجل التوظيف" في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

ويهدف البرنامج إلى التوسع في قاعدة المواهب والكفاءات المتخصصة في صناعتي أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، ومساعدة الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، العاملة في السوق المصري، للوصول إلى الكوادر الُمدربة.

2- برنامج أكاديميات اللغة الألمانية لقطاع التعهيد:

يهدف هذا البرنامج لتنمية القدرات البشرية من خلال تأهيل الموظفين والباحثين عن فرصة عمل بالشركات العاملة في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

3- برنامج التأهيل من أجل التشغيل:

يعد هذا البرنامج أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتهدف لتأهيل الباحثين عن العمل للالتحاق بالشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، وخلق فرص عمل جديدة بالتعاون مع تلك الشركات.

4- منح التدريب الصيفي:

برنامج منح التدريب الصيفي في مجال البرمجيات، يستهدف طلبة الجامعات الباحثين عن منح تدريب صيفية في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال فترة العطلة الدراسية.

5- التدريب في مجال الألياف الضوئية:

برنامج تدريبي مقدم من إيتيدا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات.

ويستهدف البرنامج تطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال تأسيس شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها وصيانتها، وخلق قاعدة من المواهب في مجال شبكات الألياف الضوئية لتلبية متطلبات السوق من الكوادر البشرية المدربة وخلق فرص عمل جديدة.