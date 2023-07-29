إعلان

BBC

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:18 ص السبت 29 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36260 جنيها، بتراجع 103 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 36683 جنيها، بتراجع 818 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1871 جنيها، بتراجع 55 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت حديد عز الحديد الاستثماري أسعار الحديد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف تعمل الحكومة على تحويل مصر إلى مركز للكوادر البشرية بقطاع الاتصالات؟
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| نتيجة الثانوية العامة جاهزة.. تسليمها للوزير اليوم والإعلان خلال ساعات