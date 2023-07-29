انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36260 جنيها، بتراجع 103 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 36683 جنيها، بتراجع 818 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1871 جنيها، بتراجع 55 جنيها.