سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع بحلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2155 جنيهًا مقارنة بـ 2145 جنيهًا صباح اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1,951 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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