أسعار الحديد والأسمنت تتراجع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 36363 جنيها، بتراجع 453.51 جنيه.
سعر طن حديد عز: 37501 جنيها، بتراجع 20.98 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي:1925.91 جنيه، بتراجع 59.8 جنيه.
سوق مصراوى
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