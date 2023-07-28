أسعار اللحوم ترتفع في الأسواق بتعاملات الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق بنحو 2.68 جنيه للكيلو، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، فيما زاد سعر كيلو الأرز والدقيق والفول والجبن الأبيض، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.14 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.5 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.96 جنيه، بزيادة 58 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.22 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 24.67 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.38 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.57 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.52 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.66 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة:310.1 جنيه، بزيادة 2.68 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.1 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.93 جنيه، بزيادة 81 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.7 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:98.8 جنيه، بزيادة 6.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.43 جنيه، بتراجع 60 قرشا.

لتر اللبن السائب: 21.22 جنيه، بزيادة 77 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.56 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.06 جنيه، بتراجع 41 قرشا.