انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يتراجع 20 جنيهًا مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وهوى سعر الجرام 20 جنيهًا مقارنة بأسعار مساء الخميس

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2145 جنيهًا صباح اليوم الجمعة، مقارنة بـ 2165 جنيهًا مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1430 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1839 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2145 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2451 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول مساء الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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