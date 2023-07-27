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BBC

علي عيسى: ندعم دعوة الحكومة للقطاع الخاص بالعمل أون لاين يوم في الأسبوع

10:11 م الخميس 27 يوليو 2023

المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعما

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كتبت- شيرين صلاح

قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لمصراوي، إن الجمعية تدعم خطة الحكومة والمتمثلة في تشجيع عمل الموظفين بالقطاع الخاص أيضا يوم الأحد من المنزل من كل أسبوع مع بداية الشهر المقبل، مثل موظفي الحكومة للقطاعات التي يمكنها فعل ذلك.

وأضاف عيسى، لمصراوي، أنه لا يمكن أن يطبق ذلك على المصانع الخاصة وهو ما أشارت إليه رئيس الحكومة "لأن معنى كدا الإنتاج هيقل يوم في الأسبوع، مفيش حاجة أونلاين في المصانع".

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الخميس: "نشجع القطاع الخاص على إجراء نفس الموضوع".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه في شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم الاستهلاك بينما يتم في باقي فصول السنة تصدير الفائض.

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