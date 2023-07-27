سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات، وعاد مرة أخرى للزيادة بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1443 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2474 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع 11.8 دولار، وبنسبة 0.60% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب