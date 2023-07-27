أسعار الأرز تنخفض 5 جنيهات للكيلو في أقل من شهر
كتبت- دينا خالد:
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار كيلو الأرز الأبيض شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بسبب وفرة المعروض منه بالأسواق واقتراب موسم الحصاد.
وأضاف شحاتة أن سعر كيلو الأرز المعبأ يتراوح بين 16 و19 جنيها حاليا مقابل سعر يتراوح بين 20 و24 جنيها قبل 3 أسابيع، بانخفاض نحو 5 جنيهات للكيلو في أقل من شهر.
وأشار شحاتة، إلى أن سعر الأرز السائب يتراوح في الأسواق بين 20 و 22 جنيها، أما الأرز المعبأ فكل شركة تحدد أسعاره، وفقا لنسبة الكسر، وباختلاف الأنواع الفاخرة والعادية.
وأوضح شحاتة، أن موسم حصاد الأرز المحلي من المقرر أن يبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
وتوقع شحاتة، أن يصل الإنتاج المحلي من الأرز الشعير ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهي كميات تكفي كمخزون استراتيجي لفترات طويلة.
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