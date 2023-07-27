مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 17339 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.7%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 66.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 56.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 123.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.48% إلى مستوى 17396 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب