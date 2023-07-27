خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الحديد وعودة الذهب للتراجع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، وعاود سعر الذهب للتراجع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

100.75 جنيه للطبق الأبيض.. أسعار البيض اليوم الخميس بالمزرعة

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البوري والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور الخميس

ارتفاع الفاصوليا والجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

عودة للتراجع.. سعر الذهب اليوم ينخفض 5 جنيهات بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الدواجن واللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الخميس