انخفاض أسعار الدواجن واللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة واللحوم والدواجن الطازجة والمسلى الصناعي ، خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.8 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 37.09 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.38 جنيها، بانخفاض 56 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.4 جنيه، بانخفاض 3.26 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 24.59 جنيه، بارتفاع 65 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.83 جنيه بانخفاض 63 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.37 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.79 جنيه، بانخفاض 2.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.61 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.42 جنيه، بانخفاض 4.96 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.7 جنيه، بانخفاض 2.49 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.12 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.68 جنيه، بارتفاع قرشين .

كيلو الجبن الأبيض: 92.36 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 183.3 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.45 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.25 جنيه، بانخفاض 1.56 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.47 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.