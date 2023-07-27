عودة للتراجع.. سعر الذهب اليوم ينخفض 5 جنيهات بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع حلول منتصف التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وكان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.
أسعار الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.
وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1976 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.9 دولار، وبنسبة 0.20% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: