ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 36817 جنيها، بزيادة 767 جنيها.
سعر طن حديد عز: 37523 جنيها، بزيادة 304 جنيهات.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1986 جنيها، بزيادة 37 جنيها.
سوق مصراوى
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