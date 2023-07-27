ارتفاع الفاصوليا والجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الجزر والفاصوليا والفلفل الرومي والملوخية، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار البطاطس والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 12 و17 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 14 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و12جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 جنيهات و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 15 جنيها و25 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 16 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و18 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.