ارتفاع البوري والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والبوري والجمبري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفع سعر السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و64 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و95 جنيهات، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.