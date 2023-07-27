الإحصاء:20.4% انخفاضا بقيمة واردات مصر من الحبوب خلال 4 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت قيمة واردات مصر من الحبوب إلى 1.9 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة انخفاض 20.4%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميٍ.

ووفقا للبيان، جاء أعلى أصناف من الحبوب استوردتها مصر خلال أول 4 أشهر من عام 2023 كالتالي:

1. قمح بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. ذرة "تستخدم في صناعة الأعلاف" بقيمة 691.9 مليون دولار.

3. أرز بقيمة 51.4 مليون دولار.

4. ذرة أخرى لغير البذار بقيمة 15.7 مليون دولار.

5. تقاوي ذرة شامية بقيمة 2.6 مليون دولار.

6. حبوب السرغوم بقيمة 1.3 مليون دولار.

7. تقاوي ذرة صفراء بقيمة 854.1 ألف دولار.

8. حبوب العصافير بقيمة 566.5 ألف دولار.

9. شوفان بقيمة 69.3 ألف دولار.

10. ذرة صفراء بقيمة 23 ألف دولار.

وجاءت أعلى 19 دول استوردت مصر منها الحبوب خلال 4 أشهر من عام 2023 كالتالي:

1. روسيا بقيمة 982.7 مليون دولار.

2. أوكرانيا بقيمة 315.3 مليون دولار.

3. البرازيل بقيمة 266.7 مليون دولار.

4. الأرجنتين بقيمة 153.7 مليون دولار.

5. رومانيا بقيمة 62.4 مليون دولار.

6. الهند بقيمة 48.3 مليون دولار.

7. أستراليا بقيمة 8.3 مليون دولار.

8. تايلاند بقيمة 7 مليون دولار.

9. أمريكا بقيمة 5.2 مليون دولار.

10. مولدافيا بقيمة 4.4 مليون دولار.