زيادة في سعر الذهب اليوم بمصر بعد رفع الفائدة الأمريكية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة أمس الأربعاء

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، أمس الأربعاء، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1443 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2474 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1975 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.6 دولار، وبنسبة 0.18% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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