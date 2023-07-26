بعد رفع الفائدة الأمريكية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بعد ساعات من تعاملات المساء، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، اليوم الأربعاء، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءً على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1440 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1974 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 9.2 دولار، وبنسبة 0.47% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب