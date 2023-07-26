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ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري إلى 221 ألف أوقية بالنصف الأول من 2023

04:46 م الأربعاء 26 يوليه 2023

منجم السكري من الذهب

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كتب- مصطفى عيد:

ارتفع إنتاج منجم السكري من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير أصدرته شركة سنتامين الأسترالية، المشغلة للمنجم، اليوم الأربعاء.

ووصل إنتاج الشركة من الذهب بمنجم السكري خلال النصف الأول من العام إلى 220.6 ألف أونصة (أوقية) من الذهب، مقابل 203.9 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إنتاج الذهب من منجم الشركة خلال الربع الثاني من عام 2023 بشكل ربع سنوي بنسبة 8% أيضا، ليصل إلى 114.7 ألف أونصة مقابل 105.9 ألف أونصة خلال الربع الأول من العام.

وتستهدف شركة سنتامين إنتاج كمية من الذهب خلال العام الجاري تتراوح بين 450 و480 ألف أونصة، وفقا للتقرير

وحصلت الحكومة المصرية على عائدات بنحو 59 مليون دولار من حصة الدولة من أرباح منجم السكري للذهب والإتاوات المفروضة على الشركة المستثمرة فيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما كشف عنه تقرير سنتامين على موقعها الإلكتروني.

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