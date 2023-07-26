صناعة الجلود تطالب باجتماع عاجل مع الجمارك للقضاء على تهريب الأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي بعقد اجتماع عاجل مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة تهريب الأحذية والفوندي، والتي أغرقت السوق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بالسلب على المصانع العاملة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمس الثلاثاء بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيى أبو حلقة، وأحمد الألماني نائبا رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، ونادر الكبير، ورأفت الخياط، ومحمد بطة، ومحمود عودة، ومحمد زلط، ومؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير الغرفة، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن كمية الواردات من الأحذية وأوجه الأحذية ( الفوندي ) تضاعفت خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب على الصناعة الوطنية، والتي مازالت تعاني من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد والتي يترتب عليها نتائج سلبية على الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة فضلاً عن ضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف السمالوطي أنه سيتم تجهيز مذكرة بتأثير زيادة البضائع المهربة من الأحذية والفوندي في السوق على صناعة الجلود المحلية لعرضها على رئيس مصلحة الجمارك خلال الاجتماع لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي تهدد بتوقف الإنتاج داخل المصانع.

وأكد على أن المصانع تعمل حاليا بأقل من من 30% من طاقتها الانتاجية بسبب الأعباء الكبيرة على هذه الصناعة لذلك لابد من حمايتها من قبل الدولة بإيجاد حلول سريعة لمنع المنتجات المهربة.

وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود، بضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الامنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب .

وأكد ضرورة إجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .

وقال يحيى أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إنه تلقى عدة شكاوى من الشركات العاملة بالقطاع من تضررها الفعلي بسبب زيادة عمليات التهريب وعدم قدرتها على منافسة هذه المنتجات المهربة حيث تتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة وعدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب الفعلية المستحقة عليها.

وأكد على إن زيادة عمليات التهريب ستؤدي إلى توقف الإنتاج بالمصانع و الاستغناء عن العمالة الماهرة المتواجدة بالقطاع فضلا عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.

وطالب المهندس رأفت الخياط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستلزمات، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم شكاوى رسمية بالتحديات التي تواجههم وتأثير التهريب على الإنتاج داخل مصانعها وتقديم هذه الشكاوى للشعب المتخصصة داخل الغرفة لدراستها والعمل على حلها سريعا مع الجهات المختصة.