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خريطة الأسعار اليوم: تراجع البيض والأرز والحديد وارتفاع اللحوم والذهب

02:58 م الأربعاء 26 يوليه 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والفول والأرز اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم والذهب، وانخفض سعر البيض في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

انخفاض أسعار الفول والأرز وارتفاع اللحوم والمسلى في الأسواق

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

متوسط أسعار الدواجن يرتفع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق

100 جنيه للطبق الأبيض.. هبوط كبير في أسعار البيض اليوم بالمزرعة

سوق مصراوى

خريطة الأسعار أسعار الحديد الفول الذهب

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