سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1970 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 5.3 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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