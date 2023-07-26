أغنى رجل في بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي لم يكن جيدا

كتب- علاء حجاج:

أدان جوبيشاند هندوجا، أغنى رجل في بريطانيا، خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، لكنه ألقى بدعمه لقدرة رئيس الوزراء ريشي سوناك على إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وقال الملياردير البريطاني المولود في الهند، والذي يرأس مجموعة هندوجا جروب الهندية، إن جهود المملكة المتحدة لإقامة شراكات تجارية جديدة ستوفر دفعة للبلاد وتعيد تأسيس بريطانيا كمكان "ممتاز" للاستثمار.

وقال هندوجا لـ "سي إن بي سي": "الخطوة التي تم اتخاذها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن جيدة لبريطانيا".

كانت بريطانيا صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وخرجت رسميا من الكتلة في نهاية يناير 2020.

وقال: "أكبر مساعدة يمكن أن تحصل عليها المملكة المتحدة هي من الهند، لأن اقتصاد الهند، بحلول عام 2027، سيكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم".

اختتمت بريطانيا والهند الأسبوع الماضي جولتهما الحادية عشرة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، والتي واجهت عدة نكسات وسط خلافات حول بعض الخطوط التعريفية الرئيسية وقواعد حماية الاستثمار.

هندوجا، الذي لم يشارك في المفاوضات، قال إن البيروقراطية كانت "المشكلة الأكبر"، لكنه أضاف أن الفوائد النهائية للمملكة المتحدة ستكون واسعة النطاق.

وقال رجل الأعمال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يردعه عن الاستثمار على نطاق واسع في المملكة المتحدة، على الرغم من الضعف الاقتصادي الأخير.

وتمتد أعمال هندوجا- البالغ من العمر 83 عامًا- في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والعقارات والطاقة والرعاية الصحية، ووصلت ثروته وأسرته إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2023، وفقا لسي إن بي سي.

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بمجموعتنا، فقد عملنا في العديد من الشركات المختلفة في المملكة المتحدة ونحن مؤمنون على المدى الطويل".

وأضاف: "لا يوجد نشاط تجاري واحد في مجموعتنا أُغلق أو لم ينجح".