الملا يبحث مع مسؤولة أمريكية توفير تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جولي سيركويرا مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشئون العلاقات الدولية والوفد المرافق لها، سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها خاصة في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

كما شملت المباحثات التعاون في توفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة في تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان، بحسب ما ذكرته وزارة البترول في بيانها اليوم الأربعاء.

وأعرب الملا، خلال اللقاء، عن تطلع قطاع البترول للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها فى مبادرة "صفر انبعاثات"، مؤكداً التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية المختلفة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة بالتعاون مع الشركات الأجنبية ومنها عدة شركات أمريكية، لافتاً إلى أن القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر.

وأضاف الوزير أن مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مما يساهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي، ويوفر أيضاً دعم كبير لصناعات القيمة المضافة، مشيراً إلى مبادرات منتدى غاز شرق المتوسط لخفض الانبعاثات وتموين السفن بالغاز المسال والتي تستهدف أن تصبح منطقة شرق المتوسط نموذجاً يحتذى به في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى مركز عالمى لتموين السفن بالغاز المسال.

وذكر أن أعضاء المنتدى يسعون للتوسع في أنشطته ليشمل مصادر طاقة أخرى وتوسعة الرقعة الجغرافية للمنتدى لتشمل معظم منطقة البحر المتوسط في المستقبل.

وقالت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية إن وكالة التنمية والتجارة الأمريكية توفر دراسات جدوى للمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات وأن الشركات الأمريكية على استعداد تام لتوريد مكونات وحدات خفض الانبعاثات لمصر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يقوم وفد من فريق العلماء العاملين بمعامل تكنولوجيا خفض الانبعاثات الأمريكية بزيارة مصر والاجتماع مع فرق العمل بالوزارات المعنية بجهود خفض الانبعاثات.

ووجهت الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية لحضور اجتماعات مبادرة "صفر انبعاثات" والتي ستعقد في سياتل بالولايات المتحدة الشهر المقبل، وزيارة المعامل الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيات خفض الانبعاثات، والاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها هذه المعامل.