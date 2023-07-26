انخفاض أسعار الفول والأرز وارتفاع اللحوم والمسلى في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ والأرز السائب والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والجبن الرومي والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.84 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.91 جنيه، بانخفاض 1.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.94 جنيها، بانخفاض 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.45 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 23.94 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.46 جنيه بانخفاض 46 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.24 جنيه، بانخفاض 80 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.36 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.67 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.38 جنيه، بارتفاع 5.41 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.19 جنيه، بارتفاع 3.54 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.36 جنيه، بانخفاض 2.03 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.66 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 92.75 جنيه، بانخفاض 9.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.61 جنيه، بارتفاع 1.72 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.96 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.81 جنيه، بارتفاع 2.12 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.98 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.