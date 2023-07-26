ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البلطي والمكرونة السويسي والبوري والجمبري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفض سعر السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 59 و65 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و270 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.