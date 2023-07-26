21 شركة بقطاع مواد البناء تشارك بمعرض "Big5 Nigeria" لزيادة الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن مشاركة 21 شركة مصرية بقطاع مواد البناء في معرض Big5 construct Nigeria 2023، خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل، والمقام في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحسب بيان من المجلس اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، نظم المعرض كلا من المجلس التصديري لمواد البناء وأكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف 100 مليار دولار.

وتأتي مشاركة الشركات المصرية في معرض Big5 نيجيريا في توقيت مهم خاصة مع اتجاه الحكومة لدعم خطط زيادة الصادرات للسوق الأفريقي خاصة في قطاع مواد البناء والقطاع المندرجة تحته في ظل تحقيق أداء إيجابي لصادرات مواد البناء خلال النصف الأول من 2023..

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء في وقت سابق، أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 قيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 3 مليارات و183 مليون دولار بزيادة بنسبة 2%.

ويعتبر Big5 construct Nigeria 2023 دفعة قوية للمصدرين لتوجيه منتجاتهم وتوقع عقود تصديرية على هامش المعرض للاستفادة من الإعفاءات الجمركية، بحسب البيان.