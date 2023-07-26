تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36050 جنيها، بتراجع 781 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37219 جنيها، بتراجع 820 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1948 جنيها، بزيادة 29 جنيها.