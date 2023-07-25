بعد هبوط أكثر من 10 جنيهات.. هل تستمر أسعار الدواجن في الانخفاض؟

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن تراجعا كبيرا في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 11 جنيها، ليسجل اليوم في المزرعة نحو 54 جنيها مقابل 65 جنيها قبل أسبوعين.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن استمرار هبوط أسعار الدواجن مرهون بدرجات حرارة الطقس، فمع استمرار الموجة الحرارة سيستمر صغار المربين في بيع قطعانهم خوفا من النفوق، وبالتالي سيستمر التراجع.

وأضاف السيد أن تدني سعر بيع الدواجن يسبب خسائر للمربين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يجبرهم على الخروج من المنظومة، وبالتالي قد يتسبب في تكرار أزمة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن بيع القطعان وخروج المربين من المنظومة سيؤدي لقلة المعروض من الدواجن بعد اعتدال المناخ وهو ما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وسجل متوسط سعر الكيلو سجل اليوم بالمزرعة نحو 54 جنيها، لتباع بالأسواق بين 60 و62 جنيها، بحسب السيد.

وأشار السيد إلى أن سعر كيلو الأوراك يسجل نحو 72 جنيها بالأسواق، ويصل سعر كيلو البانيه إلى 155 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية