فودافون تدعم محطاتها بمولدات وبطاريات لمواجهة تخفيف أحمال الكهرباء

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن أزمة انقطاع الكهرباء بمختلف محافظات مصر لها أثر سلبي على كفاءة عمل الشبكات خاصة في حالات انقطاع الكهرباء لوقت طويل.

وأضاف عصام، لمصراوي، إن الشركة زودت جميع محطات المحمول بمولدات كهرباء، ودعمت المحطات الموجودة فوق أسطح المباني ببطاريات إضافية، بالإضافة إلى توفير كميات احتياطية من السولار لتشغيل أبراج المحمول حال انقطاع الخدمة.

وتشهد مصر في الأسابيع الأخيرة انقطاعات للكهرباء على مستوى مناطق مختلفة قد تتكرر عدة مرات يوميا، وقد تطول فترتها في بعض الأحيان إلى ساعة أو أكثر في المرة الواحدة، وذلك ضمن خطة لتخفيف الأحمال وإعادة توزيعها بسبب مشكلات تتعلق بزيادة الاستهلاك وكميات الوقود التي يتم ضخها لتشغيل الشبكة الكهربائية.

وقال أيمن عصام، لمصراوي، إن الشركة لديها عدد من أبراج التقوية تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة مما يساعد على استمرار الخدمة وعدم تأثرها بانقطاع الطاقة الكهربائية.

وأوضح عصام أن الشركة تعتمد على الطاقة النظيفة في المباني الإدارية ومراكز البيانات ضمن جهود الشركة في تطبيق منظومة ذكية لترشيد استهلاك الطاقة.