تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 25 يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الثلاثاء نحو 2450 جنيها بتراجع 17 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2462 جنيها بتراجع 16 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2154 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1847 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17232 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.