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مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:05 م الثلاثاء 25 يوليه 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 17480 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.25%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 34 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 13.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.16% إلى مستوى 17550 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

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البورصة مؤشر EGX70 EWI المستثمرين المصريين المؤشر الرئيسي للبورصة

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