وزير التجارة يبحث مع مسؤولي شركة جنرال موتوز خطط الشركة للتوسع بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع ممثلي شركة جنرال موتورز ايجيبت لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، لبحث مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول زيادة استثماراتها بالسوق المصري.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، شارك في اللقاء انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمنصور للسيارات.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية ولا سيما شركة جنرال موتورز لما لها من باع طويل في هذا المجال ولخبرتها الكبيرة في السوق المصري.

وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.

وأشار الوزير إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.

ونوه سمير إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأكدت شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إيجيبت حرص الشركة على الإنتاج والتوسع بالسوق المصري، باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، لافتةً إلى تطلع الشركة إلى الاستفادة من الحوافز التي تتيحها استراتيجية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية.