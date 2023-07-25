ارتفاع أسعار الأرز والدقيق والفول والجبن في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز السائب، والدقيق المعبأ، والفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والمكرونة المعبأة، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي واللبن المعبأ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم والدواجن الطازجة خلال تعاملات اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.79 جنيه، بارتفاع 22 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.02 جنيه، بارتفاع 2.26 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.34 جنيها، بارتفاع 1.34 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.22 جنيه، بارتفاع 4.54 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.21 جنيه، بارتفاع 94 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.02 جنيه بارتفاع 1.75 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 47.04 جنيه، بارتفاع 2.13 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.13 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.73 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.97 جنيه، بانخفاض 1.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 85.65 جنيه، بانخفاض 4.39 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.39 جنيه، بارتفاع 2.15 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.29 جنيه، بارتفاع 35 قرشا .

كيلو الجبن الأبيض: 102.3 جنيه، بارتفاع 10.04 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 180.89 جنيه، بارتفاع 10.77 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.6 جنيه، بانخفاض 61 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.69 جنيه، بارتفاع 3.61 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.69 جنيه، بارتفاع 1.07 جنيه.