111 جنيها لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، اليوم الثلاثاء في المزرعة، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 113.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 115.75 جنيه.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.
سوق مصراوى
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