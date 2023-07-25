ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 36831 جنيها، بزيادة 27 جنيها.
سعر طن حديد عز: 38039 جنيها، بزيادة 607 جنيهات.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1919 جنيها، بزيادة 34 جنيها.
سوق مصراوى
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