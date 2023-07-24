سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 7 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يرتفع جنيهين بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1443 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1856 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2474 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب عند 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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