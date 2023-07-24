مصدر: حماية المنافسة يدرس طلبات مد خفض إنتاج الأسمنت والقرار خلال أسبوع

كتب- مصطفى عيد:

قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمصراوي، إن الجهاز تلقى طلبات من شركات أسمنت بالموافقة على مد فترة خفض إنتاج الأسمنت المتفق عليه بين شركات القطاع والمنتظر أن ينتهي قريبا.

وأضاف المصدر أن طلبات مد الفترة محل الفحص والدراسة من الجهاز حاليا من أجل اتخاذ القرار المناسب، ومن المنتظر صدور قرار من الجهاز قبل نهاية الشهر الجاري، نظرا لأن الاتفاق الحالي يسري حتى آخر شهر يوليو.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار فور صدوره، وذلك بعد أن ينتهي الجهاز من مرحلة دراسة الطلبات الحالية.

ويأتي ذلك بعد أن قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لمصراوي يوم الاثنين الماضي، إن عددا من شركات القطاع طالبت جهاز حماية المنافسة خلال الأيام الماضية بمد قرار الاتفاق على خفض الإنتاج لمدة عام آخر، وذلك مع قرب انتهاء فترة القرار بنهاية شهر يوليو الجاري.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.

وفي يوليو من العام الماضي، أخطر جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت بمد قراره بالموافقة على اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام آخر، وتضمن القرار تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار 2021.

اقرأ أيضا:

شركات أسمنت تطالب جهاز حماية المنافسة بمد العمل بقرار خفض الإنتاج