أسعار السجائر.. لماذا لم تنخفض بالأسواق رغم قرار فيليب موريس ومتى تهبط؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السجائر غير الرسمية مازالت تشهد ارتفاعا بالأسواق، وتراجع بالكميات المعروضة على الرغم من إعلان فيليب موريس زيادة أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح إمبابي أن أسعار السجائر لن تتراجع في الأسواق حتى يتم إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.

كانت شركة فيليب موريس مصر، أعلنت في بيان لها يوم الأربعاء الماضي، زيادة أسعار عدد من منتجاتها من السجائر بالأسواق رسميا، والتي تتضمن أصناف ميريت ومارلبورو وإل آند إم، إلى جانب التبغ المسخن "HEETS Selections"، وذلك بداية من الخميس الماضي.

وتتراوح قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة من منتجات فيليب موريس من أنواع السجائر التقليدية بداية من غدٍ، حسبما ذكر إبراهيم إمبابي في وقت سابق لمصراوي.

وقال علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، في بيان سابق للشركة: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".

وأكدت فيليب موريس مصر التزامها بزيادة السوق بكافة احتياجاته من المنتجات التابعة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية، مناشدة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها، وفقا للبيان.

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