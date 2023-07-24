موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023.. تعرف على التفاصيل
كتبت- دينا خالد:
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2023، يوم الثلاثاء بعد المقبل، أول أيام الشهر الجديد.
ويستطيع المستفيدون من المعاش، الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري، وأخيرًا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
ويتضمن المعاش الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر الخامس على التوالي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك بعد أن صرفت الهيئة معاشات شهر يوليو الماضي يوم 25 يونيو بدلا من أول يوليو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتعود إلى مواعيد الصرف الطبيعية في معاشات أغسطس.
كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن في مارس الماضي، أن قيمة الزيادة في المعاشات التي تقرر صرفها بدءا من أبريل الماضي تتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.
وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.
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