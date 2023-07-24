خريطة الأسعار اليوم: تراجع الأرز وارتفاع اللحوم.. وتقلبات في الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز والعدس اليوم الاثنين في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والحديد والأسمنت، وعوض سعر الذهب جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار الأرز والعدس وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم في مصر يسترد جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة

انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)