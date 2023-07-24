القلعة توقع بروتوكولا لإجراء دراسات مشروع لإنتاج الإيثانول ووقود الطائرات

كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة القلعة، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) التابعة للقلعة، بروتوكول تعاون مع شركة أكسنس الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي في مصر، مارك باريتي، لإجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة لمشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي المستدام (الإيثانول الحيوي) وإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF).

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، أولهما إنتاج الإيثانول الحيوي المتقدم خلال المرحلة الأولى، وإنتاج وقود الطائرات المستدام خلال المرحلة الثانية، بحسب بيان من شركة القلعة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن دراسات المشروع تستغرق نحو 7 أشهر، ويستهدف المشروع تصدير إنتاجه من وقود الجيل الثاني من الإيثانول الحيوي المتقدم، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز استخدام الوقود المشتق من المخلفات المختلفة.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركة القلعة تعمل على زيادة استثماراتها في مصر بصورة قوية من خلال الشركات التي تساهم فيها بتنفيذ مشروعات للتصدير ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأشار هيكل إلى أن هذا البروتوكول يأتي متوافقاً مع التزام شركة القلعة المتجدد بإنشاء مشروعات استراتيجية ومستدامة تساهم في دعم أنشطة التصدير والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية العالية.

وقال هشام شريف، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو)، إن الشركة تتطلع إلى بدء الدراسة المالية والفنية للمشروع، والانطلاق في الإنتاج الفعلي خلال ثلاث سنوات.

وأشار شريف إلى أن المشروع يستهدف تصدير منتجاته لمواكبة ارتفاع معدلات الطلب عليها في الأسواق العالمية.

وقال جان سينتيناك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنس، إن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لإنتاج الجيل الثاني من الإيثانول الحيوي المتقدم ووقود الطائرات المستدام.