اتحاد الصناعات: زيادة بين 2 و6 آلاف جنيه في سعر طن السكر خلال يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار السكر الأبيض ارتفاعا تدريجيا خلال شهر يوليو الجاري بين 2 و6 آلاف جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها في شهر يونيو الماضي، وفقا لقول حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شعبة السكر بالغرفة، لمصراوي.

ويتراوح متوسط سعر طن السكر الأبيض حاليا بين 21 و25 ألف جنيه مقابل 19 ألف جنيه الشهر الماضي، بحسب الفندي.

وأوضح الفندي، لمصراوي، أن ارتفاع أسعار السكر الأبيض حاليا لهذه المستويات غير مبرر مع توافر المعروض وعدم تأثير اقتراب موسم حلوى مولد النبي على السوق حتى الآن.

كان حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية، قال في بيان سابق، إن هناك نقصا في المعروض من الكميات التي يتم طرحها من السكر بالأسواق تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعاره.

وأضاف المنوفي، في البيان، أن المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل مصانع الحلويات والمربى وغيرها من المنتجات تخزن كميات كبيرة منه مما أثر على المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

وأكد المنوفي أن السكر متوفر وموجود، لكن سحب كميات منه في المصانع وارتفاع سعره غير المبرر جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة في السكر المعروض للمواطنين.