سعر الذهب اليوم في مصر يسترد جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 7 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1443 جنيها للجرام.
وزاد الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2474 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1965 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 3.6 دولار، وبنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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