ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الجزر والفلفل الحامي والملوخية والخيار الصوب والليمون البلدي.

كما انخفضت أسعار المانجو العويس والهندي والزبدية، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بارتفاع 1.25 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و9.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل بين 12 و17 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجزر بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 18 و30 جنيها، بانخفاض جنيهين.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها، بانخفاض جنيه.

المانجو الزبدية بين 14 و18 جنيها، بانخفاض جنيه.

المانجو السكري بين 14 و26 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.