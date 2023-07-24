انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري والبوري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفع سعر السمك البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و300 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و180 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 20 جنيه.