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BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص الإثنين 24 يوليه 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36805 جنيهات، بزيادة 81 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37432 جنيها، بزيادة 289 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1885 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز الحديد الاستثماري

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